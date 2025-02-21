"Глебов в "Динамо" — это хороший трансфер, он точно усилит команду Лички, а вот для "Ростова" это огромная потеря. Все-таки в "Ростове" многое было завязано на Глебове. По меркам РПЛ он отличный опорник, мне он нравится. Главное, что Глебов — лидер по характеру, он и на поле демонстрирует эти качества, для "Динамо" это тоже плюс", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Вчера, 20-го февраля, московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника "Ростова" Данила Глебова, предполагаемая сумма трансфера - 9 миллионов евро, игрок заключил контракт до конца 2030 года. В текущем сезоне Глебов провел за южан во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Мостовой: Глебов в "Динамо" - это хороший трансфер, а вот для "Ростова" это огромная потеря
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о переходе Данила Глебова в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"