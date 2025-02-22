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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Борнмут
0 - 1 0 1
ВулверхэмптонЗавершен
Арсенал
0 - 1 0 1
Вест ХэмЗавершен
Ипсвич
1 - 4 1 4
ТоттенхэмЗавершен
Фулхэм
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Саутгемптон
0 - 4 0 4
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
20:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

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Алавес
0 - 1 0 1
ЭспаньолЗавершен
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
Вильярреал2 тайм
Валенсия
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АтлетикоНе начат
Лас-Пальмас
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БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

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Парма
2 - 0 2 0
БолоньяЗавершен
Венеция
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ЛациоЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
Милан1 тайм
Интер
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Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Вольфсбург
1 - 1 1 1
БохумЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хольштайн
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Боруссия М
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АугсбургЗавершен
Боруссия Д
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УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

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Лилль
2 - 1 2 1
Монако1 тайм
Сент-Этьен
21:00
АнжеНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ХимкиЗавершен
ЦСКА
4 - 2 4 2
Крылья СоветовЗавершен
Акрон
2 - 4 2 4
УралЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
СогдианаЗавершен
Рубин
5 - 3 5 3
ОренбургЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен

Владелец "Акрона": пока не ведем переговоров по продлению контракта с Дзюбой

Владелец "Акрона" Павел Морозов отреагировал на слухи, что клуб ведет переговоры о пролонгации соглашения с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"
"Ведем ли переговоры по продлению контракта с Дзюбой? Пока нет, не ведем", - цитирует Морозова "ВсеПроСпорт".

Центрфорвард Артем Дзюба перешел в "Акрон" в сентябре прошлого года в качестве свободного агента. Трудовое соглашение тольяттинского клуба с футболистом, которому летом исполнится 37 лет, рассчитано до конца текущего сезона. За "Акрон" Дзюба провел 11 матчей в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и сделал три голевые передачи на партнеров.

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