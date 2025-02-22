"Ведем ли переговоры по продлению контракта с Дзюбой? Пока нет, не ведем", - цитирует Морозова "ВсеПроСпорт".
Центрфорвард Артем Дзюба перешел в "Акрон" в сентябре прошлого года в качестве свободного агента. Трудовое соглашение тольяттинского клуба с футболистом, которому летом исполнится 37 лет, рассчитано до конца текущего сезона. За "Акрон" Дзюба провел 11 матчей в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и сделал три голевые передачи на партнеров.
Владелец "Акрона": пока не ведем переговоров по продлению контракта с Дзюбой
Владелец "Акрона" Павел Морозов отреагировал на слухи, что клуб ведет переговоры о пролонгации соглашения с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"