"Этот трансфер был совершен на флажке. Другие варианты у "Зенита" сорвались, и питерцы обратились к хавбеку ЦСКА. Зделар нужен Семаку для ротации. Будет выходить в матчах на Кубок, чтобы давать Барриосу передышку", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в последний день зимнего трансферного окна за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 21 матч и отметился 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 4 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками.
Кузьмичев: Зделар нужен Семаку для ротации - будет выходить в матчах на Кубок
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев прокомментировал переход Саши Зделара в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"