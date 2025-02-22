"Нужен ли был Глебов "Спартаку"? Считаю, что клуб сделал правильный выбор, подписав других футболистов на позицию полузащитника. Но мне нравится игра Глебова", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Данил Глебов перешел в московское "Динамо" из "Ростова" в зимнее трансферное окно за 9 миллионов евро без учетов бонусных выплат и заключил контракт на пять лет. В этом сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Камоцци: нужен ли был Глебов "Спартаку"? Клуб сделал правильный выбор, подписав других футболистов
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об игре Данила Глебова.
Фото: ФК "Динамо"