"Ростов" продал Глебова за идеальные деньги! Вырастить футболиста в Ростове и продать — да любой клуб об этом мечтает. Глебов — обычный игрок средней линии. Качественный, хороший, но не за 8 млн евро. "Ростов" справится без него. Точно не вылетят, а продавать за такие деньги надо было", - приводит слова Сенникова "Чемпионат".
20 февраля московское "Динамо" сделало официальное объявление о подписании 5-летнего контракта с опорным полузащитником сборной России Данилом Глебовым. По информации СМИ, сумма компенсации за переход 25-летнего футболиста из футбольного клуба "Ростов" составила 7 миллионов евро. Кроме того, ростовчане смогут получить еще 1 миллион евро в виде бонусных выплат при выполнении определенных условий.
"Обычный игрок". Сенников заявил, что Глебов не стоит 8 млн евро
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился своим мнением о переходе опорного полузащитника Данила Глебова из "Ростова" в московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва