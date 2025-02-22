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Дмитрий Булыкин: я за то, чтобы Промес вернулся в "Спартак"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о возможном возвращении в московский "Спартак" нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Я за то, чтобы вернулся, а так много юридических моментов, с руководителями в том числе. Если вернется, то будет много плюсов для "Спартака", болельщиков и самого Промеса. Главное, чтобы был бонус на зарплату, чтобы он не снизил требования, а был очень мотивирован вернуть команду на олимп и фанатов на трибуны", - приводит слова Булыкина "Советский спорт".

33-летний нидерландский футболист Квинси Промес выступал в составе московского "Спартака" в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг. За это время нападающий принял участие в 235 в матчах, в которых забил 114 голов, отдал 59 голевых передач. В составе красно-белых нападающий стал чемпионом России сезона-2016/17, обладателем Суперкубка России 2017 года и обладателем Кубка России сезона-2021/22.

С февраля 2024 года голландец находится на территории ОАЭ, где местные власти рассматривают запрос прокуратуры Амстердама о его экстрадиции на родину.

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