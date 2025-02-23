«Кто лучший отечественный защитник в РПЛ? Мне нравится Дивеев, если вот так сразу можно ответить. Лучше ли он Бабича? Скажу, что мне было бы интересно посмотреть на связку Срджана и Дивеева в «Спартаке». Думаю, они бы неплохо сыгрались», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с лета 2019 года, перейдя из «Уфы» за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 1 ассист. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года.
Гладилин: было бы интересно посмотреть на связку Дивеева и Бабича в "Спартаке"
Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин назвал лучшего отечественного защитника Российской Премьер-Лиги на данный момент.
Фото: ФК ЦСКА