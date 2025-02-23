Камоцци: "Спартаку" и "Зениту" потребуется усиление для успешного выступления в Европе

«Я очень надеюсь, что уже в этом году российские клубы вернут в еврокубки. Я думаю, что нынешним составам «Спартака» и «Зенита» нужно небольшое усиление, чтобы достойно выступать в еврокубках в ближайшее время», – заявил Камоцци Metaratings.
В течение зимнего трансферного окна «Зенит» потратил на новых игроков 34,3 миллиона евро. Эти приобретения позволили сине-бело-голубым занять 15-е место в мировом рейтинге по затратам на новичков в прошедшее зимнее трансферное окно, несмотря на то, что клуб не участвует в международных соревнованиях.
«Спартак», в свою очередь, расположился на 19-й позиции по затратам, потратив 29,9 миллионов евро.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» расположился на третьей позиции с 37 очками.