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Евгений Алдонин объяснил переход Саши Зделара из ЦСКА в "Зенит"

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин высказался о переходе опорного полузащитника Саши Зделара из московского ЦСКА в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, это сделано было исключительно из-за истекающего контракта, чтобы он не ушёл бесплатно. Зделар не был ключевым игроком в команде. Да, он качественный, но не в основу "Зенита", а скорее для ротации. Я к Саше Зделару отношусь с уважением. Это работяга, который делает много черновой работы. Я, как никто другой знаю, что это такое", - приводит слова Алдонина "Советский спорт".

20 февраля сербский полузащитник Саша Зделар перешёл из московского ЦСКА в петербургский "Зенит". По информации СМИ, сумма компенсации за переход игрока сборной Сербии без учёта бонусных выплат составила 1,3 миллион евро. Контракт игрока сборной Сербии с сине-бело-голубыми рассчитан на срок до 30 июня 2026 года.

Хавбек выступал за ЦСКА с лета 2022 года. С тех пор он принял участие в 96 официальных матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 19 жёлтых карточек.

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