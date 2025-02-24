"Мечта. Но у меня нет возраста, когда я бы хотел уехать. Если получится — хорошо. Я стараюсь об этом не думать, потому что такие мысли могут поглощать. Европа — главная мечта? Главная мечта — чтобы родители были здоровы, а у меня появилась семья лет через пять. А в плане футбола — да. Но пока буду стараться просто ценить момент", - приводит слова Батракова "Чемпионат".
19-летний полузащитник Алексей Батраков является игроком московского "Локомотива". В 2024 году хавбек был признан лучшим молодым футболистом России.
В текущем сезоне футболист в составе "железнодорожников" принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 11 голов, отдал 8 голевых передач, получил 7 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 8 миллионов евро.
Полузащитник "Локомотива" Батраков назвал свою главную мечту в футболе
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков описал возможность перехода в европейский футбольный клуб.
Фото: ФК "Локомотив"