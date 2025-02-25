«Чтобы уехать в топовый европейский чемпионат, должно совпасть множество факторов. Это же не так, что тебе принесли предложение, ты сразу собрался и поехал. Нужно будет смотреть, что за клуб, что за условия. Готов ли уехать на меньшую зарплату? В условный «Гавр» — нет. В топ-клуб и близкий к топам — да», — цитирует Глушенкова Sport24.
Глушенков перешёл в «Зенит» летом 2024 года из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах, где забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Согласно рейтингу портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 15 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Глушенков: не готов поехать в условный "Гавр" на меньшую зарплату
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, при каких условиях он готов перейти в европейский клуб, несмотря на меньшую зарплату.
Фото: ФК "Зенит"