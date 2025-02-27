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СМИ выяснили, кого назначали главными арбитрами на матчи "Зенит" - ЦСКА и "Ростов" - "Динамо"

По информации СМИ, главным арбитром матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.
Фото: ФК "Зенит"
Кроме того, журналистам стало известно, что главным арбитром на заключительный матч между "Ростовом" и московским "Динамо" назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

"Зенит" и ЦСКА встретятся друг с другом 1 марта в Санкт-Петербурге - стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. "Ростов" и "Динамо" сыграют друг с другом 2 марта в Ростове-на-Дону - начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

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