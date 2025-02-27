Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
1 - 1 1 1
ЭвертонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
АрсеналЗавершен
Манчестер Юнайтед
3 - 2 3 2
ИпсвичЗавершен
Тоттенхэм
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
НьюкаслЗавершен

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен

Кубок Италии

Новости
Ювентус
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
ЭмполиЗавершен

Кубок Германии

Новости
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен

Илья Геркус: если бы Бабаеву дали 30 млн евро на трансферы ЦСКА, он бы с радостью их потратил

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на комментарий генерального директора ЦСКА Романа Бабаева относительно зимних трансферов "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА
"Я бы не говорил об окупаемости в контексте трансферов. Зачем их окупать? Клуб не должен зарабатывать — клуб должен выигрывать. Если бы Роману Юрьевичу Бабаеву дали возможность потратить 20-30 млн евро на трансферы ЦСКА, он бы с радостью их потратил. У "Спартака" эти деньги нашлись, "Динамо" потратило, "Зенит" потратил. ЦСКА — тоже, но меньше", - приводит слова Геркуса "Чемпионат".

Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что удивлен тратами московского "Спартака" во время зимнего трансферного окна 2025 года, не найдя в них бизнес-логики. Напомним, московский "Спартак", согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, в течение двух последних трансферных окон приобрёл игроков за 56,60 млн евро, а за счет продаж футболистов красно-белыми была выручена сумма размером 12,11 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится