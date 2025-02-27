"Я бы не говорил об окупаемости в контексте трансферов. Зачем их окупать? Клуб не должен зарабатывать — клуб должен выигрывать. Если бы Роману Юрьевичу Бабаеву дали возможность потратить 20-30 млн евро на трансферы ЦСКА, он бы с радостью их потратил. У "Спартака" эти деньги нашлись, "Динамо" потратило, "Зенит" потратил. ЦСКА — тоже, но меньше", - приводит слова Геркуса "Чемпионат".
Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что удивлен тратами московского "Спартака" во время зимнего трансферного окна 2025 года, не найдя в них бизнес-логики. Напомним, московский "Спартак", согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, в течение двух последних трансферных окон приобрёл игроков за 56,60 млн евро, а за счет продаж футболистов красно-белыми была выручена сумма размером 12,11 млн евро.
Илья Геркус: если бы Бабаеву дали 30 млн евро на трансферы ЦСКА, он бы с радостью их потратил
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на комментарий генерального директора ЦСКА Романа Бабаева относительно зимних трансферов "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА