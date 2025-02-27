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Тимур Гурцкая рассказал, какой результат будет считать провалом для "Спартака"

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая назвал результаты, которые можно будет считать достижением и провалом московского "Спартака" по итогам сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
"Второе место и финал Кубка — это будет достижение. Если этого не случится, это будет провалом. Третье место и невыход в финал Кубка — провал. С потраченными на сезон 50 млн и имея такой ресурс финансовый не зайти в этом чемпионате в двойку будет провал, - приводит слова Гурцкая "РБ Спорт".

После 18-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" с 37-ю набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от промежуточных лидеров чемпионата России - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - на 2 очка.

В Кубке России красно-белые продолжат выступление на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов - 12 марта им предстоит гостевая встреча против тольяттинского "Акрона". Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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