«Марко любит, чтобы мы контролировали мяч, не боялись подержать его, умели терпеть при розыгрыше. И это очень хорошо, поскольку придает игрокам больше уверенности, когда мяч под контролем. Так мы создаем моменты и забиваем. Это уже ЦСКА Николича: его игровой почерк, его стиль. Тренер просит нас играть с позиции силы, брать нити игры в свои руки. Мы ведь ЦСКА, а ЦСКА — большой клуб!» — заявил Роша «СЭ».
Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством команда провела 26 матчей, одержав 15 побед, 5 раз сыграв вничью и потерпев 6 поражений.
Также известно, что на зимних сборах ЦСКА изменил свою игровую схему, которая отличается от той, что использовалась в осенней части чемпионата.
Роша: ЦСКА уже играет в стиле Николича – тренер требует брать нити игры в свои руки
Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, какие изменения в игру команды внес главный тренер Марко Николич.
Фото: ФК ЦСКА