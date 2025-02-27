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Властимил Петржела спрогнозировал тройку призеров по итогам сезона в РПЛ

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела спрогнозировал, кто станет чемпионом по итогам сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, "Зенит" станет чемпионом, вторым будет "Спартак", а третье место займёт "Динамо", - цитирует Петржелу "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками.

Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.

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