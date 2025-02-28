"Я сильно сомневаюсь сейчас в этом. Я думаю, у Зделара есть шансы только в одном — если дисквалификация или травма у Барриоса. А так выпускать в матче два опорных полузащитника, которые созидают мало, — зачем? Ты теряешь такой потенциал в атаке, отрезаешь свою линию атаки от линии обороны", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Завтра, 1-го марта, петербургский "Зенит" примет на своем поле московский ЦСКА в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени. После 18-ти сыгранных туров "армейцы" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком, петербуржцы располагаются на второй строчке с 39-ю очками в своем активе.
Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 голевую передачу.
Радимов: у Зделара есть шансы только в случае травмы или дисквалификации Барриоса
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил перспективы полузащитника Саши Зделара сыграть в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"