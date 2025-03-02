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Бубнов: матч с "Зенитом" убедил, что уход Зделара — не потеря для ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"В этой игре можно было убедиться, что уход Зделара — не потеря для московской команды. Кисляк доказал в игре с таким соперником, что может надежно закрывать опорную зону. Здорово проявил себя, органично вписался в игру, провел очень сильный матч, причем спокойно, без волнения. Есть и его заслуга в том, что ЦСКА так уверенно контролировал мяч", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Матч между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА прошёл 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на поле сине-бело-голубых. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

19-летний полузащитник "армейцев" Матвей Кисляк вышел в стартовом составе команды, провёл весь матч на поле, результативными действиями не отметился и на 90-й минуте получил жёлтую карточку.

Опорный полузащитник Саша Зделар 20 февраля за 1,3 млн евро перешёл из ЦСКА в "Зенит" и во встрече двух команд вышел на замену на 62-й минуте.

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