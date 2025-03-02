"Переговоры по новому контракту идут, все движется в нормальном рабочем процессе. Когда будут новости, клуб сообщит. Не отвлекает ли это Алексея? Нисколько, он сосредоточен только на футболе", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в 24 официальных матчах, в которых забил 11 голов, отдал 8 голевых передач, получил 7 жёлтых карточек. Действующий контракт 19-летнего футболиста с "железнодорожниками" рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 8 миллионов евро.
Агент Батракова рассказал о переговорах с "Локомотивом" по новому контракту
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал о переговорах с московским клубом по подписанию нового контракта.
Фото: ФК "Локомотив"