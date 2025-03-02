В матче 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Динамо» на 22-й минуте встречи форвард «Динамо» Константин Тюкавин был вынужден покинуть поле из-за полученного повреждения. Игра проходит на стадионе «Ростов Арена».
По информации Карпова завтра футболист пройдет медицинское обследование, по результатам которого станет ясно, насколько серьезно повреждение. Если диагноз подтвердится, Тюкавин может потребоваться операция, а восстановление займет до полугода.
Карпов: у Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена
У форварда «Динамо» Константина Тюкавина возникли подозрения на повреждение крестообразной связки правого колена.
Фото: ФК "Динамо"