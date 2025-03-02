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Мостовой — о падении Соболева в матче с ЦСКА: Александр неправ, ему не надо было нырять

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев допустил ошибку в эпизоде с падением в концовке матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
«Соболев неправ в моменте с падением. Он мог спокойно реализовать этот эпизод, ведь на корпус был впереди защитника ЦСКА. Ему не надо было нырять, а нужно было притормозить, раздвинуть руки и исполнить момент. Видимо, ему что-то не хватает. Ведь он неудачно принял мяч и зачем-то начал нырять», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах за «Зенит», в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 6 миллионов евро.

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