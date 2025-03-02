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Мостовой — о победе "Спартака": я до игры сказал, что счет будет 2:0, — так и получилось

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги победы красно-белых над «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре РПЛ. Голами в составе красно-белых отметились Манфред Угальде и Пабло Солари.
Фото: ФК "Спартак"
«Спартак» заслуженно выиграл. Я до игры сказал, что счет будет 2:0, — так и получилось. «Спартак» уверенно начал, здорово атаковал, особенно отмечу Маркиньоса, он сделал этот матч. «Оренбург» стоит похвалить: даже несмотря на глупейшее удаление Сидорова, ребята боролись до конца, могли даже сравнивать счет в концовке. В общем, все по делу в этом матче — «Спартак» просто был хорош», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Стоит отметить, что левый вингер «Спартака» Маркиньос сделал две голевые передачи. Игроком матча был признан центральный полузащитник красно-белых Наиль Умяров.

«Спартак» поднялся на одну строчку в турнирной таблице РПЛ и стал занимать второе место, уступая лидирующему «Зениту» лишь по дополнительным показателям.

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