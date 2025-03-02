Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Родина
0 - 1 0 1
ТюменьЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Барселона
4 - 0 4 0
Реал СосьедадЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
0 - 2 0 2
ТориноЗавершен
Болонья
2 - 1 2 1
КальяриЗавершен
Дженоа
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
КомоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
0 - 1 0 1
ХольштайнЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
2 - 1 2 1
БрестЗавершен
Осер
0 - 1 0 1
СтрасбургЗавершен
Анже
0 - 4 0 4
ТулузаЗавершен
Монпелье
0 - 4 0 4
РеннЗавершен

Кубок Англии

Новости
Ньюкасл
1 - 2 1 2
БрайтонЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
ФулхэмЗавершен

Лапочкин - о травме Тюкавина: по правилам это задержка и пенальти, но мы живем в нашем чемпионате

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод из матча 19-го тура РПЛ сезона-2024/25 "Ростов" - "Динамо", в котором получил травму форвард москвичей Константин Тюкавин.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"По правилам игры в футбол это задержка и пенальти, но мы живем в нашем чемпионате. К сожалению, в России трактуют такие эпизоды, как продолжить игру. Для меня это пенальти? Назначай пенальти, и всем все понятно. Согласно правилам игры это пенальти. По тем трактовкам, которые доносятся до наших судей, не стоило назначать одиннадцатиметровый", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

Футбольный клуб "Ростов" и московское "Динамо" встречались друг с другом 2 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась вничью (1:1).

На 17?й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин получил повреждение после контакта с защитником "Ростова" Максимом Осипенко и упал на газон. Спустя пять минут форвард не смог продолжить своё выступление в матче и был заменен на Мехди Маухуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится