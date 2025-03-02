"По правилам игры в футбол это задержка и пенальти, но мы живем в нашем чемпионате. К сожалению, в России трактуют такие эпизоды, как продолжить игру. Для меня это пенальти? Назначай пенальти, и всем все понятно. Согласно правилам игры это пенальти. По тем трактовкам, которые доносятся до наших судей, не стоило назначать одиннадцатиметровый", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Ростов" и московское "Динамо" встречались друг с другом 2 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась вничью (1:1).
На 17?й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин получил повреждение после контакта с защитником "Ростова" Максимом Осипенко и упал на газон. Спустя пять минут форвард не смог продолжить своё выступление в матче и был заменен на Мехди Маухуба.
Лапочкин - о травме Тюкавина: по правилам это задержка и пенальти, но мы живем в нашем чемпионате
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод из матча 19-го тура РПЛ сезона-2024/25 "Ростов" - "Динамо", в котором получил травму форвард москвичей Константин Тюкавин.
Фото: ФК "Динамо" Москва