"С моей точки зрения, это больше похоже на игровой контакт. Контакты все равно случаются, здесь немножко "подрисовывает" футболист "Оренбурга". Мы видим идеальную позицию судьи, он все прекрасно видит и в VAR-центр дает информацию, что видит эпизод и для него это не пенальти", - приводит слова Николаева "Матч ТВ".
Московский "Спартак" 2 марта на своём поле в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с футбольным клубом "Оренбург" и одержал победу со счётом 2:0.
Описываемый эпизод произошел во втором тайме, когда счёт уже был 1:0. Нападающий "Оренбурга" Максим Савельев на 69-й минуте упал в штрафной площади "Спартака" после контакта с ногой защитника хозяев Даниила Денисова. Главный арбитр встречи Павел Кукуян оставил это падение без внимания.
Николаев объяснил, почему Кукуян не поставил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Оренбургом"
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал решение главного судьи матча 19-го тура РПЛ "Спартак" - "Оренбург" Павла Кукуяна не назначать пенальти в ворота красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"