"Разрыв "крестов" Тюкавина — это ужасно, трагедия для пацана. Ему нужна поддержка близких людей. И самому нельзя думать, какой он бедный, а знать, что нога восстановится. Главное, чтобы Костя имел боевой настрой. Всё будет хорошо. Для "Динамо" это, безусловно, потеря, травма Тюкавина подрывает шансы на призовые места. Но "Динамо" — это уровень и бренд, клуб точно найдёт замену", - приводит слова Черышева "Чемпионат".
2 марта нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в первом тайме выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Ростовом" получил травму и досрочно завершил игру. Обследование выявило у 22-летнего форварда сборной России субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Ожидается, что 6 марта в Мюнхене пройдет операция, восстановление после которой, предварительно, займет порядка 6 месяцев.
После 19-го тура РПЛ "Динамо" с 36-ю очками занимает четвёртое место в таблице, уступая трем текущим лидерам чемпионата России 4 очка.
Черышев: травма Тюкавина подрывает шансы "Динамо" на призовые места
Футбольный тренер Дмитрий Черышев поделился своим мнением о травме нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва