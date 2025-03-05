- Пока у "Спартака" всё хорошо. Команда должна забирать свои очки в выездных играх, тогда она завоюет чемпионство. ЦСКА и "Зенит" сыграли очень скучно, ЦСКА смотрелся даже лучше в первом матче после перерыва. Пока "Спартак" выглядит фаворитом чемпионской гонки. Ничего особенного "Зенит" сейчас не показывает, – передаёт слова Мамедова Metaratings.ru.
После 19 сыгранных туров Российской премьер-лиги лидерами турнирной таблицы являются петербургский "Зенит", московский "Спартак" и "Краснодар", набравшие по 40 очков в 19 матчах. На 4 очка от тройки лидеров отстают московские "Динамо" и "Локомотив", ЦСКА с 32 очками занимает шестое место.
Матч 19 тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА завершился вничью со счётом 0:0.
Рамиз Мамедов: пока "Спартак" выглядит фаворитом чемпионской гонки. ЦСКА и "Зенит" сыграли очень скучно
Экс-защитник "Спартака" Рамиз Мамедов высказался о турнирной ситуации красно-белых в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"