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Карпин: скорее всего, Миранчук не поедет в сборную. 30 часов из Америки ради матча с Замбией

Главный тренер сборной России сообщил, что хавбек Алексей Миранчук, вероятно, пропустит мартовские сборы команды.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Скорее всего, Алексей Миранчук не поедет в сборную. 30 часов из Америки ради матча с Замбией. Сами понимаете", - цитирует Карпина "РБ Спорт".

29-летний атакующий полузащитник клуба МЛС "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук ранее был включен в расширенный состав национальной сборной России для участия в мартовских учебно-тренировочных сборах национальной команды. 25 марта подопечные Карпина проведут контрольный поединок против сборной Замбии, который состоится на стадионе "Динамо" в Москве.

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