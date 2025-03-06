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Рассказов — о возможном переходе в "Зенит" и ЦСКА: нет ограничений, но в армейском клубе представить себя сложнее

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов заявил, что мог бы перейти в «Зенит», несмотря на своё спартаковское прошлое, а также не исключил вариант с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
«Мог бы я перейти в «Зенит»? Здесь у меня нет ограничений. На уровне детских команд у нас в «Спартаке» и правда была вражда с ЦСКА. Там мне себя представить пока сложнее всего, хотя ничего не исключаю. Если такое предложение будет — посмотрим, но, наверное, это будет непросто», — цитирует Рассказова Sport24.

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он играл за первую команду с 2018 по 2023 год. В настоящее время Рассказов защищает цвета «Крыльев Советов». Клуб заплатил за его переход 33 тысячи евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 16 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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