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Альмейда, Личка или Гусев могут сменить Николича в ЦСКА

Стали известны претенденты на пост главного тренера ЦСКА в случае ухода Марко Николича.
Фото: Global Look Press
По информации источника, бывший главный тренер АЕКа Матиас Альмейда является одним из главных кандидатов на аналогичный пост в московском ЦСКА. Сообщается, что нынешний наставник "армейцев" Марко Николич сменит аргентинца, который также предпочитал использовать в своей схеме ромб.

Отмечается, что помимо Альмейды в списке кандидатов на должность главного тренера московской команды также находятся Марцел Личка и Ролан Гусев.

Источник: "СЭ"

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