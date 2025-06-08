По информации источника, бывший главный тренер АЕКа Матиас Альмейда является одним из главных кандидатов на аналогичный пост в московском ЦСКА. Сообщается, что нынешний наставник "армейцев" Марко Николич сменит аргентинца, который также предпочитал использовать в своей схеме ромб.
Отмечается, что помимо Альмейды в списке кандидатов на должность главного тренера московской команды также находятся Марцел Личка и Ролан Гусев.
Источник: "СЭ"
Альмейда, Личка или Гусев могут сменить Николича в ЦСКА
Стали известны претенденты на пост главного тренера ЦСКА в случае ухода Марко Николича.
Фото: Global Look Press