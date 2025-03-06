"Разговаривал с Аббосом о том, чего от него ждем. Очень талантливый футболист, который обязательно будет прогрессировать. Вплоть до того, что в один прекрасный день может оказаться в европейском топ-клубе", - цитирует Николича Bobsoccer.
21-летний Аббосбек Файзуллаев, играющий на позиции атакующего полузащитника, выступает за ЦСКА с лета 2023 года. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с московским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за "армейцев" 24 матча в чемпионате и Кубке России, в которых отличился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.
Николич: Файзуллаев обязательно будет прогрессировать. Однажды он может оказаться в европейском топ-клубе
Главный тренер ЦСКА Марко Николич уверен, что полузащитник Аббосбек Файзуллаев сможет оказаться в сильной европейской команде.
Фото: ПФК ЦСКА