«Я бы не сказал, что Батраков стал играть заметно хуже в последних турах. Просто в начале сезона он «звездил». Все получалось, все удачно складывалось. Сейчас он по-прежнему играет на хорошем уровне. Статистика стала хуже, но это понятно, ведь соперники стали уделять ему больше внимания. Если бы Батраков весь сезон играл на высшем уровне, он был бы Лионелем Месси», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
В текущем сезоне Батраков принял участие в 24 матчах различных турниров, где отличился 11 голами и 8 результативными передачами. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
После 19 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Аршавин: если бы Батраков весь сезон играл на высшем уровне, он был бы Лионелем Месси
Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин оценил выступления Алексея Батракова за «Локомотив» в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"