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Вингер "Краснодара" Виктор Са рассказал, почему произошел спад у команды в концовке осенней части РПЛ

Нападающий «Краснодара» Виктор Са прокомментировал спад команды в чемпионате России и выразил уверенность в успешной игре во второй части сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
«Что случилось в конце осени с командой? Почему смазали концовку? Иногда такое происходит. Мы играли против очень сильных команд и допустили некоторые ошибки. Я верю в то, что после паузы у нас получится показать ещё одну победную серию», — заявил Виктор Са Metaratings.

Напомним, что в начале сезона «Краснодар» демонстрировал серию из 11 побед подряд в Российской Премьер-Лиге. Однако затем последовала череда игр без выигрышей.

Сначала команда дважды сыграла вничью с «Рубином» и «Химками». Затем на своём домашнем стадионе «быки» проиграли «Спартаку» со счётом 0:3. В последнем матче осенней части чемпионата против «Локомотива» «Краснодар» снова не смог одержать победу, сыграв вничью.

В первом матче после возобновления чемпионата РПЛ «Краснодар» вновь не смог выиграть, сыграв вничью с «Крыльями Советов» со счётом 1:1.

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