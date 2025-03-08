Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 1 0 1
Ростов1 тайм
Факел
14:30
ЗенитНе начат
ЦСКА
17:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Алания
15:00
ТюменьНе начат
КАМАЗ
17:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Кристал Пэлас
18:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
Брайтон
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
20:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
16:00
ЛеганесНе начат
Алавес
18:15
ВильярреалНе начат
Валенсия
20:30
ВальядолидНе начат
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
17:00
ВенецияНе начат
Парма
17:00
ТориноНе начат
Лечче
20:00
МиланНе начат
Интер
22:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
17:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
17:30
АугсбургНе начат
Вольфсбург
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хольштайн
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
17:30
БохумНе начат
Фрайбург
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
19:00
ПСЖНе начат
Лилль
21:00
МонпельеНе начат
Марсель
23:05
ЛансНе начат

Колосков: главная проблема "Динамо" заключается не в травме Тюкавина, а в плохой игре в обороне

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о травме нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Главная проблема "Динамо" заключается не в травме Тюкавина, а в плохой игре в обороне. Конечно, Константин — большая потеря для "Динамо". Но если говорить о чемпионстве, то с такими действиями в защите на него сложно претендовать", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

Московское "Динамо" сыграл вничью на выезде с "Ростовом" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин в первом тайме получил травму и был заменен. Форвард перенес операцию на крестообразных связках колена.

После 19-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36-ю набранными очками. В 20-м туре российского чемпионата бело-голубые сыграют на своем поле с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится сегодня, 8-го марта, в 19:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится