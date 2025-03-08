"Главная проблема "Динамо" заключается не в травме Тюкавина, а в плохой игре в обороне. Конечно, Константин — большая потеря для "Динамо". Но если говорить о чемпионстве, то с такими действиями в защите на него сложно претендовать", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Московское "Динамо" сыграл вничью на выезде с "Ростовом" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин в первом тайме получил травму и был заменен. Форвард перенес операцию на крестообразных связках колена.
После 19-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36-ю набранными очками. В 20-м туре российского чемпионата бело-голубые сыграют на своем поле с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится сегодня, 8-го марта, в 19:30 по московскому времени.
Колосков: главная проблема "Динамо" заключается не в травме Тюкавина, а в плохой игре в обороне
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о травме нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"