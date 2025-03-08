"ЦСКА станет чемпионом, когда купит форварда-убийцу, который не будет разбазаривать моменты. У нападающего должно быть голевое чутье на феноменальном уровне и, конечно, инстинкт убийцы, чтобы соперник понимал, что после любой оплошности придется вынимать мяч из сетки. Сейчас в ЦСКА такого нападающего нет", - приводит слова Пономарева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА в 19 матчах набрал 32 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице. Отставание красно-синих от первого места на данный момент составляет 11 очков (при одном матче в запасе), а от третьего места - 8 очков.
В последний раз "армейцы" становились чемпионами России по итогам сезона-2015/16.
Владимир Пономарев рассказал, когда ЦСКА станет чемпионом России
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о кадровой проблеме московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА