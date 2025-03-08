Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 2 1 2
РостовЗавершен
Факел
0 - 2 0 2
Зенит2 тайм
ЦСКА
17:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Алания
0 - 0 0 0
Тюмень2 тайм
КАМАЗ
17:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
Кристал Пэлас
18:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
Брайтон
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
20:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
0 - 0 0 0
Леганес1 тайм
Алавес
18:15
ВильярреалНе начат
Валенсия
20:30
ВальядолидНе начат
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
17:00
ВенецияНе начат
Парма
17:00
ТориноНе начат
Лечче
20:00
МиланНе начат
Интер
22:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
17:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
17:30
АугсбургНе начат
Вольфсбург
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хольштайн
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
17:30
БохумНе начат
Фрайбург
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
19:00
ПСЖНе начат
Лилль
21:00
МонпельеНе начат
Марсель
23:05
ЛансНе начат

Тренер "Оренбурга" Слишкович: мы знали, что игра "Ростова" - это навесы на Комличенко

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 от "Ростова".
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы знали, какая игра нас ждет. Это навесы на Комличенко. Нам было тяжело, потому что если не выигрываешь эти навесы и единоборства в воздухе, соперник тебя сразу прижимает, давит и, к сожалению, из такого давления получился гол. У нас были еще наши моменты, но к, сожалению, мы их не успели реализовать", - приводит слова Слишковича "Матч ТВ".

Футбольный клуб "Оренбург" в субботу, 8 марта, в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своем поле принимал "Ростов" и потерпел поражение со счётом 1:2. Единственный гол у хозяев на 28-й минуте забил Брайан Мансилья.

Таким образом, у "Оренбурга" в активе осталось 8 очков, с которыми команда располагается на последнем, шестнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре уральцы в субботу, 15 марта, также на своем поле встретятся с воронежским "Факелом". Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится