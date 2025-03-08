"Мы знали, какая игра нас ждет. Это навесы на Комличенко. Нам было тяжело, потому что если не выигрываешь эти навесы и единоборства в воздухе, соперник тебя сразу прижимает, давит и, к сожалению, из такого давления получился гол. У нас были еще наши моменты, но к, сожалению, мы их не успели реализовать", - приводит слова Слишковича "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Оренбург" в субботу, 8 марта, в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своем поле принимал "Ростов" и потерпел поражение со счётом 1:2. Единственный гол у хозяев на 28-й минуте забил Брайан Мансилья.
Таким образом, у "Оренбурга" в активе осталось 8 очков, с которыми команда располагается на последнем, шестнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре уральцы в субботу, 15 марта, также на своем поле встретятся с воронежским "Факелом". Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Тренер "Оренбурга" Слишкович: мы знали, что игра "Ростова" - это навесы на Комличенко
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 от "Ростова".
Фото: ФК "Оренбург"