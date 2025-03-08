"Вендел показал жест, здесь нет смысла отрицать. Просто так человек добропорядочным гражданам, которые сидят на трибуне воронежского стадиона, демонстрировать такое не будет. Но в семье не без урода. Потому что провокации, наверняка, какие-то были. Довести можно любого человека. А поскольку Вендел ответить словом не может, получилось жестом. Его это не красит. Нисколько не защищаю Вендела, но понимаю его", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел на 74-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с воронежским "Факелом" был удалён за показ зрителям на трибунах стадиона неприличного жеста.
Позже выяснилось, что болельщики хозяев оскорбляли 27-летнего футболиста на расовой почве. Также была информация, что оскорблениями хавбека занимался один из игроков воронежского клуба.
Радимов - об удалении Вендела: он не может ответить словом, получилось жестом
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об удалении полузащитника "Зенита" Вендела в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Факелом".
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"