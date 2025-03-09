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Якимов - о своем удалении в игре с "Зенитом": это был обычный тактический фол в центре поля

Хавбек "Факела" Вячеслав Якимов высказался о своей красной карточке в 20-м туре РПЛ с "Зенитом" (0:2).
Фото: ФК "Факел"
"С моей точки зрения, это был обычный тактический фол в центре поля. Я и представить себе не мог, что это все обернется красной карточкой", - приводит слова Якимова "РБ Спорт".

Напомним, в первом тайме матча между "Факелом" и "Зенитом" полузащитник воронежцев Вячемлав Якимов нарушил правила на форварде гостей Лусиано Гонду, за что был наказан главным судьей встречи прямой красной карточкой. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

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