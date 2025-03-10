"Когда я слышал скандирование с трибун в адрес нашей команды, наворачивались слезы. Подобные моменты всегда вызывают у меня сильные эмоции. Это особенно ценно, когда команда постоянно атакует. Обещаю, мы не подведем наших болельщиков!", - приводит слова Станковича официальный сайт ФК "Спартак".
Московский "Спартак" 9 марта в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде встречался с казанским "Рубином" и потерпел поражение со счётом 1:2. В связи с этим у красно-белых в активе осталось 40 очков, которые позволяют сейчас занимать команде третье место в турнирной таблице - отставание "Спартака" от лидирующих "Краснодара" и петербургского "Зенита" составляет 3 очка.
Тренер "Спартака" Станкович рассказал, что его довело до слёз на матче с "Рубином"
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович поделился своим мнением об атмосфере на выездном матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"