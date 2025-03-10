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Быстров: поставьте Радимова в центр поля, и он будет пасовать намного лучше Соболева

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался об игре нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева в матче 20-го тура РПЛ с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
— Как Соболев вам вчера за те 20 минут, что провел на поле? Две его передачи вполне могли стать голевыми.
— Вы о чем? Какие передачи? Он же нападающий. И с такой командой, которая идет на вылет, должен забивать голы! Понимаете? Ему надо себя проявлять уже. А пасовать... Поставьте даже сейчас Радимова в центр поля, и он будет пасовать намного лучше того же Соболева.

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев 8 марта в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с воронежским "Факелом" вышел на замену на 70-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Всего в составе сине-бело-голубых форвард после перехода из московского "Спартака" в августе 2024 года принял участие в 18 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые карточки.

Источник: "СЭ"

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