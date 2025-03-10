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Наумов: рекорд Дзюбы не будет побит ещё лет 10-15

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о рекорде нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Рекорд Дзюбы — очень большое событие в российском футболе! Думаю, что этот рекорд не будет побит ещё лет 10-15. Это заслуживает уважения со стороны Артёма. Каким бы он ни был человеком, потому что я не всегда поддерживаю его эпатажные выходки, но это большой футболист для России. Неслучайно он добился такого результата", - цитирует Наумова "Чемпионат".

Вчера, 9-го марта, нападающий "Акрона" Артем Дзюба забил 234-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", "Локомотив", "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал".

В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинцев во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца этого сезона.

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