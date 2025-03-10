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Губерниев - о матче с Гренадой: хотели бы сыграть со сборной Англии, но близок локоток, да не укусишь

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче сборной России с Гренадой.
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
"Хорошо, прекрасно. Гренада, Гренада, Гренада моя! Будем с ней играть, потому что больше с нами пока никто не играет. РФС — молодцы, ищет соперников, находит. Институт сборных сохраняется, спортсмены мотивированы, спасибо и на этом. Хотели бы сыграть со сборной Англии, но близок локоток, да не укусишь", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Сегодня, 10-го марта, сборная России объявила о проведении товарищеского матча с национальной командой Гренады, встреча состоится 19-го марта на стадионе московского "Динамо" в 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборная России в июне сыграет с национальной командой Нигерии, а также проведет выездную встречу с Белоруссией. 25-го марта подопечные Валерия Карпина примут на "ВТБ Арене" сборную Замбии. В 2024 году сборная России одержала пять сухих побед в пяти товарищеских матчах. Победа над Брунеем со счетом 11:0 стала самой крупной в истории сборной России.

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