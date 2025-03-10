"Я очень рад, что Артем побил этот рекорд. Я отношусь к этому, как к противостоянию Овечкина и Гретцки. Я тоже слежу за этой гонкой. Кто может в перспективе побить рекорд Дзюбы? Артем еще не закончил играть. (Смеется.) Он еще немало мячей забьет. Я думаю, что кто-то из молодых футболистов, тот же Тюкавин. Если он не уедет в Европу", - приводит слова Бухарова "РБ Спорт".
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба 8 марта в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с самарским "Крыльями Советов" забил гол, который стал для него 234-м в карьере. Благодаря этому был побит рекорд бывшего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова. Теперь Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
22-летний Константин Тюкавин в настоящее время выступает за московское "Динамо". На данный момент на его счету 48 забитых голов в профессиональной карьере. При этом в начале марта форвард получил тяжелую травму (повреждение крестообразных связок правого колена), восстановление от которой займет около полугода.
"Если в Европу не уедет". Бухаров назвал форварда, который может побить рекорд Дзюбы
Бывший нападающий "Рубина" и "Зенита" Александр Бухаров отреагировал на рекордный гол нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: "Динамо" Москва