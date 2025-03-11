«Вчера мы поговорили с Дмитрием Пятибратовым. Главный тренер «Факела» сказал, что неспортивное поведение Божина, которое было на футбольном поле, его жесты, которые он показывал, не связаны с проявлением расизма. Мы абсолютно хорошо пообщались. Конечно, эмоции есть у всех в течение матча, это тоже объяснимо, поэтому разговор получился продуктивным. Мы постарались понять друг друга и закончить эту историю, которая касается футбольных клубов и игроков, чтобы сконцентрироваться на выступлении наших команд», — заявил Семак пресс-службе «Зенита».
Напомним, что сразу после матча Сергей Семак утверждал, что один из игроков «Факела» изображал обезьяну и использовал расистские выражения, а «Зенит» предоставит видео с этими оскорблениями.
Уже завтра, 12 марта, «Зенит» сыграет свой следующий матч — против «Ростова» в рамках 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на домашнем стадионе «Ростова».
Семак: Пятибратов заверил, что поведение Божина не связано с расизмом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о разговоре с наставником «Факела» Дмитрием Пятибратовым после матча 20-го тура РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Зенит"