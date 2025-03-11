«Это прежде всего культура обращения между собой. Думаю, что администрация «Спартака» где-то проморгала. Они делают много движений для своей репутации, вот здесь репутация немного потеряна. Может, у красно-белых есть повод обижаться на Дзюбу? При чем здесь обижаться или нет? Это история. Кто сейчас в реальном времени сможет побить рекорд Дзюбы?
Думаю, что он реально смотрит на то, кто его поздравляет и как. Такой человек. И правильно делает. За всем надо следить. И обиды в том числе должны быть», — цитирует Первака «РБ Спорт».
Напомним, что Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й мяч в матче против «Крыльев Советов». Он обогнал Александра Кержакова.
Артём Дзюба — воспитанник «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи. В июле 2015 года он покинул клуб и перешёл в петербургский «Зенит» на правах свободного агента.
Первак раскритиковал "Спартак" за отсутствие поздравлений Дзюбы с рекордом
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал отсутствие поздравлений от красно-белых в адрес Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"