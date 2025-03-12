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Данни поздравил Дзюбу с рекордом: Артем — великий игрок

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни прокомментировал рекорд Артема Дзюбы, ставшего лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Фото: ФК "Урал"
«Поздравляю Дзюбу от всей души! Артем очень много работал, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Дзюба — великий игрок. Думаю, его рекорд продержится долго», — заявил Данни «РБ Спорт».

Артём Дзюба и Мигель Данни провели вместе на одном поле 46 матчей, выступая за «Зенит». В 2016 году они стали обладателями Кубка России в составе «Зенита».

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