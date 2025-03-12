«Поздравляю Дзюбу от всей души! Артем очень много работал, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Дзюба — великий игрок. Думаю, его рекорд продержится долго», — заявил Данни «РБ Спорт».
Артём Дзюба и Мигель Данни провели вместе на одном поле 46 матчей, выступая за «Зенит». В 2016 году они стали обладателями Кубка России в составе «Зенита».
Данни поздравил Дзюбу с рекордом: Артем — великий игрок
Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни прокомментировал рекорд Артема Дзюбы, ставшего лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Фото: ФК "Урал"