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Тренер "Ростова" Альба: ребята сражались до последнего, у нас было много шансов забить "Зениту"

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с "Зенитом" (0:1).
Фото: ФК "Ростов"
"Мне понравилось, что ребята сражались до последнего, у нас было много шансов забить мяч. Единственное, что мне не понравилось — результат. Какие-то замены были запланированы, какие-то решили сделать по ходу игры. У Роналдо все хорошо, но нужно изучить досконально, что случилось", - приводит слова Альбы "Матч ТВ".

"Ростов" 12 марта на своём домашнем стадионе "Ростов Арена" в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2024/25 принимал петербургский "Зенит". Игра закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 79-й минуте - отличиться сумел нападающий гостей Матео Кассьерра.

Ответный матч запланирован на середину апреля - он пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

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