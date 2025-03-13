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Акавов вернулся в "Динамо" на должность шеф-скаута

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил возвращение Наримана Акавова в клуб. Бывший глава селекционного отдела бело-голубых приступил к работе с начала марта.
Фото: ФК "Спартак"
«Нариман Акавов вернулся, но не с января, а с начала марта. Контракт продолжительный. Вы видели его на прошлом матче. Он был», — заявил Пивоваров «СЭ».

Ранее Акавов уже занимал должность главы селекционного отдела «Динамо» с февраля 2021 по июнь 2023 года.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 20 туров, набрав 39 очков. Свой следующий матч команда под руководством Марцела Лички проведёт 15 марта на домашнем стадионе «Локомотива».

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