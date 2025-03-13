"Я понимаю, чем Денисов нравится Станковичу: он проделывает колоссальный объем работы, помогает в обороне, подключается к атакам, пусть не всегда КПД впереди у него высокий. И этим Даниил подкупает главного тренера. При этом у Денисова, конечно, есть погрешности в техническом оснащении, которые приводят к таким необязательным "привозам", - приводит слова Кечинова "РБ Спорт".
Правый защитник московского "Спартака" Даниил Денисов в текущем сезоне принял участие в 27 официальных матчах, в которых отметился 1 результативной передачей на партнера по команде и получил 7 жёлтых карточек. Его контракт с красно-белыми рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 4,5 миллиона евро.
Кечинов объяснил, почему Станкович ставит Денисова в состав "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о выступлении в московском клубе защитника Даниила Денисова.
Фото: ФК "Спартак"