"Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула — ведьма, на костер; утонула — покойся с миром. Использование ВАР после двух завершивших эпизодов по регламенту было возможно только в случае "чрезвычайно оскорбительных жестов". При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как "чрезвычайно", так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов.
Отмена красной карточки или только условная дисквалификация больше бы соответствовали духу игры в футбол и нетерпимости к проявлениям расизма. Но что получили, то и пережили", - приводит слова Медведева "СЭ".
13 марта прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалось удаление полузащитника петербургского "Зенита" Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Факелом" за неприличный жест в адрес болельщиков воронежской команды.
В итоге было принято решение дисквалифицировать бразильского хавбека на два матча: наказание на один матч будет реальным, а на другой матч - условным. Тем самым, 27-летний футболист пропустит матч 21-го тура РПЛ против московского "Спартака".
Медведев: КДК действовал как инквизиция, отмена красной карточки Вендела больше бы соответствовали духу игры
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника петербургского клуба Вендела на два матча.
Фото: ФК "Зенит"