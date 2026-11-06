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На матч с "Динамо" игроки "Факела" выйдут с уникальными шевронами на футболках

"Факел" сыграет в футболках с уникальными шевронами на космическую тематику.
Фото: ФК "Факел"
На игру против московского "Динамо" футболисты "Факела" выйдут с уникальными шевронами на футболках, сообщает пресс-служба клуба.

На них изображен советский космический корабль "Союз-16", на котором летел воронежский космонавт Анатолий Филипченко. Двигатель РД-0110, запустивший ракету в небо, разработали на КБХА – предприятии, в стенах которого родился "Факел".

Матч состоится завтра, 7 ноября, в Воронеже. Встреча пройдет на стадионе "Факел" и начнется в 14:00 по столичному времени.

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